Tamir sırasında damper düştü. 2 ölü

Sanayi sitesinde kamyon tamiri felaketle bitti.

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sinan Konakçı, damper sisteminde arıza olan kamyonu Muhammet Gündüz adlı ustanın dükkanına götürdü. Kamyonun kasasını kaldırıp araya koyduğu destek ile damper sistemini tamir etmeye başlayan usta Muhammet Gündüz çalıştığı sırada iddiaya göre desteğin kayması nedeniyle bir anda kamyon kasası düştü.

Kazada usta Muhammet Gündüz (52) ile çalışmayı izlemek için kasanın altında bulunan kamyon şoförü Sinan Konakçı, şasi ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Bu sırada babasına yardımcı olan 23 yaşındaki gencin ise, babasının kaza anında ani refleksle kendisini ittirmesi sonucu kurtulduğu öğrenildi. Muhammet Gündüz ile kamyon şoförü Sinan Konakçı feci şekilde hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.