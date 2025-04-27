Tamirat için usta çağırdı, hayatının şokunu yaşadı

Yıldıztepe Mahallesi 90 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında sıhhi tesisatçı Özcan Yaşar, tamirat için bir eve gitti.



Evine gelen suyu ana vanadan kesmek için bodruma inen ve suyu kestikten sonra tekrar eve dönen ev sahibi, sıhhi tesisat ustası Yaşar'ı yerde hareketsiz halde buldu.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yaşar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.



Sıhhi tesisat ustasının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.



Yaşar'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.