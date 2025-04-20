Tamire getirilen araç küle döndü

Elazığ'da bir otomobil, tamir için götürüldüğü sanayi sitesinde alev alarak yandı.

Yangın, Sanayi Mahallesi’nde dün meydana geldi.

Sanayi sitesine tamir için getirilen bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.