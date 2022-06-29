Tamire gönderilen kanepeden 110 bin liralık altın çıktı

Niğde'de eskiyen kanepeyi tamiri yollayan bir kişi, kanepenin içinde gizlediği altınları almayı unuttu.

Koltuk tamircisi Sercan Sevenk, işçisiyle verilen adrese giderek, kanepeleri alıp iş yerine getirdi.



İşçisiyle kanepeyi söken Sevenk, döşemenin altında 2 kutu buldu.

Kutuları açtığında 17 cumhuriyet altını ile 1 çeyrek altını gören Sevenk, kanepenin sahibini arayarak iş yerine çağırdı.



Değeri 110 bin lira olan altınlar, sahibine teslim edildi.



Sercan Sevenk, "İnsanlar bu altınları ne zorluklarla biriktiriyor. Allah bize haram yedirmesin. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.



Kanepenin sahibi ise altınları unuttuklarını söyledi.