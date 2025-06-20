Tamirhane, içindeki 10 araçla birlikte yandı

İstanbul Bahçelievler'de oto sanayi sitesinde yangın çıktı, çok sayıda iş yeri ve araç hasar gördü.

Yangın gece yarısı Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki oto sanayi sitesinde meydana geldi.

Bir tamirhaneden bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki tamirhanelere sıçrayan yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Sanayi sitesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.