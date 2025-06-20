Tamirhane, içindeki 10 araçla birlikte yandı
Bahçelievler'deki oto sanayi sitesinde gece yarısı çıkan yangında çok sayıda oto tamirhanesi hasar gördü, 10 kullanılmaz hale geldi.
İstanbul Bahçelievler'de oto sanayi sitesinde yangın çıktı, çok sayıda iş yeri ve araç hasar gördü.
Yangın gece yarısı Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki oto sanayi sitesinde meydana geldi.
Bir tamirhaneden bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Kısa sürede büyüyen ve çevredeki tamirhanelere sıçrayan yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi.
Sanayi sitesine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden de takviye itfaiye araçlarının da müdahale ettiği yangında, patlamalar ve yükselen alevler nedeniyle ekipler büyük güçük yaşadı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında çok sayıda iş yeri hasar görürken, 10 araç yandı.
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