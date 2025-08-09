Tamirhanede korkunç ölüm: 16 yaşındaki çocuk işçi, hareket eden TIR'ın altında kaldı

Mersin'de Huzurkent Mahallesi Mersin-Tarsus D-400 Karayolu'ndaki tamirhanede feci bir olay yaşandı.

7 Ağustos'ta U.F. (23) isimli sürücü, TIR'ı arıza yapınca tamirhaneye getirdi. İş yerinde çalışan Emir Kılınç (16), TIR'ın altında işlem yaparken, sürücü aracı çalıştırıp atölyeden ayrıldı.

TIR’ın altında kalan Kılınç, yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılınç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.