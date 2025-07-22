Tandır ekmeği geleneği sürdürülüyor

Toprak tandırlarda pişirilen ekmekler hem günlük tüketim için hazırlanıyor hem de satışa sunuluyor.



Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Aşağı Göçmez köyünde yüzyıllardır sürdürülen tandır ekmeği geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Köydeki kadınlar, sabahın erken saatlerinde hazırladıkları hamuru geleneksel toprak tandırlarda pişirerek sofralara ulaştırıyor.

İnce yapısı, isli aroması ve uzun süre bayatlamamasıyla bilinen tandır ekmeği, köy halkı tarafından hem günlük tüketim hem de satış amacıyla hazırlanıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan bu ekmekler, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin de ilgisini çekiyor.