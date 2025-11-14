Tandırdan sıçrayan kıvılcım mısır tarlasını yaktı

Batman'da etkili olan fırtına nedeniyle merkez Bayındırlık Mahallesi Petrol Mezarlığı mevkiinde bulunan bir tandırdan sıçrayan kıvılcımlar, yakında bulunan daha önce hasadı yapılan tarlaya sıçradı.

Kısa sürede yayılan alevler 7 dönümlük alanda etkili oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevlerin evlere sıçraması engellenmiş oldu.