"Tanıdık savcı" şebekesine dava

İstanbul'da, tutuklanan kişileri tahliye ettirecekleri vaadiyle yakınlarından para talep ettikleri öne sürülen 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2 Ekim 2021 tarihinde şüpheli A.D. ve o dönem polis memuru olan bir kişinin, tutuklu bulunan kişilere "adliyede tanıdık savcı" olduğunu söyleyerek, para karşılığında tahliye sözü verdikleri belirlendi.

İhbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 2 Şüpheli hakkında kamu davası açıldı. İddianamede, 2 şüpheli hakkında 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.