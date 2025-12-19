"Tanıdık savcı" şebekesine dava
19.12.2025 03:06
NTV - Haber Merkezi
Bakırköy Adliyesi'nde tutuklu sanıklara "tanıdık savcı aracılığıyla tahliye" sözü veren iki kişi hakkında dava açıldı. Şüphelilerin 17 yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
İstanbul'da, tutuklanan kişileri tahliye ettirecekleri vaadiyle yakınlarından para talep ettikleri öne sürülen 2 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 2 Ekim 2021 tarihinde şüpheli A.D. ve o dönem polis memuru olan bir kişinin, tutuklu bulunan kişilere "adliyede tanıdık savcı" olduğunu söyleyerek, para karşılığında tahliye sözü verdikleri belirlendi.
İhbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 2 Şüpheli hakkında kamu davası açıldı. İddianamede, 2 şüpheli hakkında 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Hazırlanan iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.