Tanık ifadesinde kan donduran ayrıntılar: Gaziantep'te hemşire hastayı boğdu iddiası

Gaziantep'te üç yıl önce trafik kazası nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal'ın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi ortaya çıktı.



Baysal'ın ölümünün ardından Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, olay gecesi hastanede görevli hemşire tanık olarak dinlendi.



"PİKEYİ AĞZINA KAPATTIĞINI GÖRDÜM"



Duruşmada konuşan tanık hemşire, çarpıcı bir iddia daha ortaya attarak, şunları öne sürdü:



"O gün nöbetçi doktor bize, 'Beni arayıp rahatsız etmeyin burada yetkili A.E. hemşire her şeyi ona danışın' dedi.



Hemşire A.E. ve hemşir M.Ç. ile birlikte gece nöbetçiydik. Hepimiz bir hasta ile ilgilendik. A.E. içimizde en deneyimli hemşireydi.



M.Ç. maktulün huzursuz olduğunu söyledi. A.E. o sırada entübe olan hastayla ilgileniyordu. A.E., cebinden çıkardığı enjeksiyonu 'al bundan 2 cc yap' dedi.



M.Ç.'nin yapıp yapmadığını bilmiyorum.



A.E. ve maktul arasında kavga çıktı. A.E. hemşirenin maktulün üstündeki pikeyi ağzına kapattığını gördüm.



1 saat kadar sonra hastanın öldüğünü öğrendik."



DAVA ERTELENDİ



Tanığı dinleyen mahkeme heyeti, ölümün enjeksiyondan olup olmadığına dair raporun gelmesi gerekçesiyle davayı ileri bir tarihe erteledi.



NE OLMUŞTU?



Gaziantep'te bulunan özel bir hastanede İddiaya göre, 3 yıl önce trafik kazası nedeniyle hastaneye kaldırılan Abdurrezzak Baysal, bilinci açık şekilde tedavi altına alındı.



Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta, yakınları tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyordu.



Ancak hasta, bir hemşireyle yaşadığı tartışmanın ardından kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.