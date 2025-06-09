Tanımadığı kadına gül vermek isteyen mühendis, reddedilince bıçak çekti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah yürüyüşüne çıkan Y.Y.’nin (49) yanına gelen maden mühendisi E.İ., ilk olarak kadına gül vermek istedi. Bu isteği kabul edilmeyen E.İ., gülü vermek için ısrar etti

Y.Y.’den tekrar ret cevabı alan E.İ., bu kez çantasından çıkardığı bıçağı kadına gösterdi. Korkan Y.Y., polisi arayarak yardım istedi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen ekipler E.İ.’yi gözaltına alırken, çantasında yapılan aramada ise 4 bıçak ele geçirildi.

Polise verdiği ifadede kötü bir niyeti olmadığını, arkadaş olmak istediğini söylediği öğrenilen E.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.