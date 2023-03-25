Tanımadığı kadını yumruklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI



Hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali gibi 20’ye yakın suç kaydı bulunan Ümit K. savcılık ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu belirterek, olay günü yoldan geçen birilerine sinirlendiğini ve o anlık sinirle de hiç tanımadığı Gamze Kavraz’a saldırdığını ve kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söyledi.



Pişman olduğunu belirten saldırganın, yapılan psikiyatrik muayenede cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi. Ümit K., tutuklandıktan 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, Gamze Kavraz’ın yüzünde iz kalmasına neden olan Ümit K. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. İddianamede, Ümit K. hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.



Ümit K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin