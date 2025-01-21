Tanımadığı kişiyi öldürdü, savunması hayrete düşürdü: "Birilerini öldürme isteğim vardı"

"EYLEMİ CANAVARCA HİSLE YAPTI"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması tamamlandı.



İsmail Tek hakkında, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlenip, dava açıldı.



Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Yetkin Güner'in, Ulus Meydanı Kurtuluş Müzesi önünde bıçakla yaralandığı ve olay yerinde ölü bulunduğu belirtildi. Kamera kayıtlarının incelendiği, şüpheli İsmail Tek’in, maktul Güner’in yolda yürürken yanına gittiği, yere düşürdükten sonra bıçakladığı belirtildi.



İddianamede, savunmasız durumda olan Güner'e yönelik eylemin canavarca hisle gerçekleştiği ifade edildi.



"İÇİMDE ÖLDÜRME İSTEĞİ VARDI"



Sanık İsmail Tek, ifadesine "Olay öncesinde bir otelde kalıyordum. Maktulü tanımıyorum. İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle öldürdüm." dedi.



Tek, olay öncesinde maktulün kendisine hakaret ettiğini de ileri sürdü. İsmail Tek'in, yolda yürüyen Yetkin Güner'i, yanına gidip, yanında bulundurduğu bıçakla canavarca hisle öldürdüğü belirtilerek, üzerine atılı "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.