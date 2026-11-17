Mersin 'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 101 dosya bulunan ve 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan firari R.B’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Yapılan uzun süreli çalışmalar neticesinde R.B.'nin kayıtlı adreslerini kullanmadığı, sık sık başkaları adına kiralanan dairelerde saklandığı, tanınmamak için yüz kısmından estetik operasyon geçirdiği tespit edildi.

Saha çalışmalarında kız arkadaşı olarak tespit edilen yabancı uyruklu A.M. fiziki takibe alındı ve firari R.B.’nin kayıt dışı olarak ikamet ettiği adres belirlendi.



Operasyonla yakalanan R.B. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Bu arada A.M. hakkında da 'suçluyu kayırma' maddesinden işlem yapıldı.