Tanışma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı

Üsküdar'da M.M.Ö. mahalleden tanıdığı N.A. isimli kadının tanışma teklifini reddetmesi üzerine, kadının çalıştığı iş yerinde pusu kuran M.M.Ö., iş yerinden çıkan kadına kurşun yağdırdı. N.A. yaralanırken M.M.Ö. çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmeye çalışıldı.

Tanışma teklifini reddeden kadına kurşun yağdırdı

Olay, dün 23.40 sıralarında Güzeltepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.Ö. isimli saldırgan, aynı mahallede oturan N.A isimli kadına tanışma teklifinde bulundu. Teklifinin reddedilmesi üzerine, kadının iş yerine giden M.M.Ö. iş yerinden çıkan N.A.'ya kurşun yağdırdı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

N.A. yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar, kaçmaya çalışan M.M.Ö.'yü linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan N.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE KADINI VURDU SONRA İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağın köşesinde bekleyen M.M.Ö., kadının yürüdüğü sırada üzerinde bulunan silahla ateş etmeye başlıyor. N.A. yere yığılırken, M.M.Ö. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan M.M.Ö. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kovalanıyor.

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