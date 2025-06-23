Tanıtımı yapılan boğaya para atarken boynuz darbesiyle yaralandı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde tanıtımı yapılan boğaya para atmak için yaklaşan bir kişi, hayvanın saldırısına uğrayarak yaralandı.
Menteşe'nin Doğanköy Mahallesi’nde boğa güreşi öncesinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde boğanın sergilendiği alana yaklaşan vatandaş hayvana para atmak isterken aniden saldırıya uğradı.
Boğanın boynuz darbesiyle yere savrularak yaralanan kişi ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Öte yandan boğa, sahibi tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak kontrol altına alındı.
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