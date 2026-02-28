Tanju Özcan gözaltına alındı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Özcan, gözaltı işlemini sosyal medya hesabından duyurdu. “Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım.” ifadelerini paylaşan Belediye Başkanı Özcan, “Bu benim için bir onurdur." dedi.

13 GÖZALTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan arasında belediye yetkileri ve belediye başkan yardımcılarının da olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

26 Temmuz 2023 yılında CHP, Özcan'ın partiden bir yıllık süreyle ihracına karar vermişti.

Geçici ihraç süresi dolan Özcan, CHP'ye dönüp eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yapmıştı.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

12 Aralık 1973’te Bolu’da doğan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.