Tanju Özcan gözaltına alındı
28.02.2026 09:07
Son Güncelleme: 28.02.2026 09:56
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a rüşvet suçlaması yöneltildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. Özcan dahil 13 kişinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Özcan, gözaltı işlemini sosyal medya hesabından duyurdu. “Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım.” ifadelerini paylaşan Belediye Başkanı Özcan, “Bu benim için bir onurdur." dedi.
13 GÖZALTI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan arasında belediye yetkileri ve belediye başkan yardımcılarının da olduğu öğrenildi.
DAHA ÖNCE CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
26 Temmuz 2023 yılında CHP, Özcan'ın partiden bir yıllık süreyle ihracına karar vermişti.
Geçici ihraç süresi dolan Özcan, CHP'ye dönüp eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yapmıştı.
TANJU ÖZCAN KİMDİR?
12 Aralık 1973’te Bolu’da doğan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.