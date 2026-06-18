Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklama

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Özcan bugün, hakim karşısına çıktı.

Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği, Özcan ve şoförü S.Ç'nin tutuklanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Özcan'ın müşteki-sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturma açılmıştı.

Ö.Ç. İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

İfadesinde, Bolu Belediyesi’nde çalışmaya başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini iddia eden Ö.Ç., işten çıkarılma korkusuyla birden fazla kez Özcan’la görüşüp birlikte olduğunu öne sürmüştü.

Ö.Ç., ilk başlarda Özcan'ın kendisini yanına oturtmaya çalıştığını ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürerek, "Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsedemedim çünkü karşımda koskoca başkan vardı." diyerek iddialarını sıralamıştı.

Belediyeye giriş çıkışlarında da Özcan'ın kendisine iltifat içerikli sözler söylediğini söyleyen Ö.Ç., zamanla Özcan'ın kendisiyle birlikte olmak istediğini dile getirdiğini ve bunu kabul etmemesi halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini ileri sürmüştü.

2 MART'TAN BU YANA TUTUKLU

Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilmişti.