Tanju Özcan için karar günü

Kesin ihraç istemiyle parti disiplinine sevk edilen Tanju Özcan için CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün bir kez daha toplanacak.

Kurul son toplantısını 22 Ağustos tarihinde yapmıştı.



Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı 26 Eylül'e ertelenmişti.

Yüksek Disiplin Kurulu'nun bugün karar vermesi bekleniyor.

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti.



''CHP'NİN ÜVEY DEĞİL, ÖZ EVLADIYIM''



Özcan, sevkin ardından ''Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi, bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım'' açıklamasında bulunmuştu.



Tanju Özcan, belediye meclisi toplantısında AK Partili bir kadın belediye meclis üyesine "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti.