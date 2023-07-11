Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmaya hazırım

''Değişim ve Adalet'' yürüyüşünün 9'uncu gününde Ankara'ya ulaşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın mensuplarına açıklama yaptı.

"YARIN SAAT 17.00'DE CHP GENEL MERKEZİ'NDE OLACAĞIZ''

Özcan, yarın CHP Genel Merkezi önünde kamp kuracaklarını söyleyerek, "Yarın saat 17.00'de genel merkezde olacağız. Lütfen partinin avlusunu bize açın. Mesajlarımızı net bir şekilde verebilelim. Niye değişim istiyoruz, niye 'istifa edin' diyoruz? Bunları size net bir şekilde anlatalım." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu randevu verirse kendisiyle görüşeceğini söyleyen Tanju Özcan, şöyle devam etti:

''Eğer Sayın Genel Başkan 28 yıllık bir parti emekçisine randevu verirse odasına çıkacağım. Niye değişim için yürüdüğümü, niye istifa etmesinin şart olduğunu kendisine bugüne kadar kimsenin anlatmadığı açıklıkta, netlikte gözlerinin içine bakarak anlatmak istiyorum. Bu konuda tweet attım. Sayın genel başkandan da randevu talebime cevap bekliyorum. Saat 12.00'de Ata'mızın huzuruna çıkacağız, Anıtkabir'i ziyaret edeceğiz. Bu yürüyüşün sebebi ile ilgili Aziz Ata'mıza açıklayıcı bir metni de kaleme aldım. Onu da yarın saygı duruşundan sonra Anıtkabir'de deftere yazacağım.''