Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın kim olduğu, birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Siyasetçi olan Tanju Özcan'ın kariyeri ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tanju Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kaç yaşında, nereli?



TANJU ÖZCAN KİMDİR?



Tanju Özcan 12 Aralık 1973 tarihinde Bolu Mengen'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak görev yaptı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü.



1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Partiden Bolu Belediye Meclisine seçildi. 2004'te yerel seçimler öncesinde partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.



2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Bolu belediye başkanlığına seçildi.



Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulundu.



26 Temmuz'da CHP Yüksek Disiplin Kurulunca partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe vermişti.



CHP Parti Meclisi (PM) partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verdi.



İyi düzeyde İngilizce, Orta düzeyde Almanca bilen Tanju Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.