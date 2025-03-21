Tanju Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hayatı

Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan'ın kim olduğu, sosyal medya kullanıcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Tanju Özcan kimdir, kaç yaşında ve nereli?



TANJU ÖZCAN KİMDİR?



Tanju Özcan, 1973 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Baba adı Galip, anne adı Emine'dir.



Avukat olan Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.



Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.



24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.



İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.