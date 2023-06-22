Tanju Özcan kimdir, kaç yaşında? İşte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın biyografisi

24, 25 ve 26. Dönemde Bolu Milletvekili olarak görev alan Tanju Özcan, 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde de bulundu. Tanju Özcan şimdi ise Bolu Belediye Başkanı olarak görev alıyor. İşte, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın biyografisi...



TANJU ÖZCAN KİMDİR?



Tanju Özcan 12 Aralık 1973 tarihinde Mengen'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak görev yaptı. Milletvekili seçilmeden önce belediye meclis üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerini sürdürdü.



1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Partiden Bolu Belediye Meclisine seçildi. 2004'te yerel seçimler öncesinde partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı.



2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Bolu belediye başkanlığına seçildi.





