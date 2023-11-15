Tanju Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanı Özcanı CHP'ye geri mi dönecek?

CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Temmuz'da partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiye yeniden üyeliği için dilekçe verdiğini söyledi. Peki, Tanju Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanı Özcanı CHP'ye geri mi dönecek?

Tanju Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanı Özcanı CHP'ye geri mi dönecek?

Belediye Başkanı Tanju Özcan, 1973 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştı. Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği, Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Bolu Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği, İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 26. Dönemde İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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