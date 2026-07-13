Tanju Özcan'a açılan ayrımcılık davasında karar

Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'a sığınmacılara yönelik sözleri nedeniyle açılan davada beraat kararı verildi.

Yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Özcan, sığınmacılara verilen ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin lira olması yönünde karar almıştı.

Özcan'ın sığınmacılara yönelik kararları nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunmuştu.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Özcan hakkında, Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde nefret ve ayrımcılık suçundan dava açıldı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Davanın karar duruşması bugün görüldü.

Tanju Özcan, esas hakkındaki mütalaanın eksik olduğunu belirterek, "Hazırlanan mütalaa eksik. Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen eylemler icra hareketi oluşturmadığından ve yine kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme, Tanju Özcan’ın nefret ve ayrımcılık suçundan beraatine karar verdi.