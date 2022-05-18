Tanju Özcan’dan sığınmacılara, 'Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' ilanı

Sık sık sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez bilboardlara astırdığı ilanla dikkat çekti.

Tanju Özcan’ın isminin yazılı olduğu, ‘Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı’ başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi.

Caddelerdeki bilboardlara asılan ilanları görenler durarak, yazılanları okudu.