Tanju Özcan'ın Ankara'ya başlattığı "Değişim ve Adalet" yürüyüşünde 3'üncü gün

"ANKARA'DA BİZİ VATANSEVERLER KARŞILAYACAK"



Özcan, yaptığı açıklamada, “Diğer günlere göre daha kalabalık başladık. Şu an kırsal bölgelerden geçiyoruz. Gerede’ye gireceğiz. Günün sonunda yolun üçte birlik kısmı tamamlanmış olacak, güle oynaya geliyoruz. Buradaki kalabalık bizim açımızdan ölçü değil. Asıl Ankara’da bizi değişim yanlısı, vatansever, Atatürkçüler karşılayacak. Ben bunu merak ediyorum. Sağlık sorunu olacak yaşlı vatandaşlarımıza gelmeyin, diye özellikle rica ediyoruz. Özellikle Kızılcahamam’dan sonra bu sayı hızla artacaktır. Bugün etabın en zorlu kısmıydı. Topuğum şişmişti küçük bir operasyon olduk. Şu anda iyiyim. Mutluyuz, inancımız artıyor. Yoldan geçen araçların desteği benim inancımı daha da pekiştiriyor. Bizi takip etmeye devam etsinler” diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin