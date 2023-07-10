Tanju Özcan’ın “değişim” yürüyüşü 8’inci gününde

CHP’de seçim sonrası başlayan “değişim” talebi üzerine Bolu’dan Ankara’ya yürümeye başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yürüyüşü 8’inci gününde sürüyor. Ankara’ya yaklaşan Özcan, “Yarınki yürüyüşten sonra genel merkeze 5 kilometre kala ana kampımızı kuracağız. 12 Temmuz Çarşamba Günü saat 15.00'de de genel merkezin önünde açıklama yapacağız.” dedi.

Tanju Özcan’ın “değişim” yürüyüşü 8’inci gününde


Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan Genel Merkezi’ne başlattığı “Değişim ve Adalet” yürüyüşünün 8’inci gününde ’ya yaklaştı.

Kahramankazan ilçesini geçtikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, yürüyüşün yarın gerçekleştirilecek bölümünün ardından CHP Genel Merkezi’ne 5 kilometre kala kamp kuracağını söyledi.

Çarşamba günü CHP Genel Merkezi önünde bir açıklama yapacaklarını aktaran Tanju Özcan, “Böyle giderse Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalacak. Buradan uyarıyorum.” ifadeleriyle CHP Genel Başkanı ’nu eleştirdi.

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