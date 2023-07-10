Tanju Özcan’ın “değişim” yürüyüşü 8’inci gününde

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’dan CHP Genel Merkezi’ne başlattığı “Değişim ve Adalet” yürüyüşünün 8’inci gününde Ankara’ya yaklaştı.
Kahramankazan ilçesini geçtikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Özcan, yürüyüşün yarın gerçekleştirilecek bölümünün ardından CHP Genel Merkezi’ne 5 kilometre kala kamp kuracağını söyledi.
Çarşamba günü CHP Genel Merkezi önünde bir açıklama yapacaklarını aktaran Tanju Özcan, “Böyle giderse Cumhuriyet Halk Partisi baraj altında kalacak. Buradan uyarıyorum.” ifadeleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.
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