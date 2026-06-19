Tanju Özcan'ın istifa mektubu CHP'ye ulaştı

“İcbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan, bu süre zarfında “ cinsel saldırı ” iddiasıyla da hapis cezası verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan , CHP 'den istifa etti.

Özcan “mutlak butlan” kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği Merkez Yönetim Kurulu'nca (MYK) “ihraç” istemiyle disipline sevk edilmiş, aynı gün parti üyeliğinden ayrıldığını duyurmuştu.

Özcan, son olarak konuyla ilgili CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz’e mektup gönderdi:

"Umudum pek kalmamakla birlikte, eğer cuntayı partiden söküp atabilirseniz, koşa koşa babaevine dönmek isterim. Partiyi cunta işgalinden kurtaramaz ve başka çare kalmadığı düşünülerek yeni bir yol açalım derseniz, senin ve Sn. Genel Başkanımızın hemen arkasında konuşlanacağımdan kuşkunuz olmasın .

Birlikte kazandığımız 6 seçimde (4 kez milletvekilliği, 2 kez de belediye başkanlığı) beni hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımı hasretle kucaklıyorum. Ben onların başını öne eğecek, yüzlerini kızartacak bir hata yapmadım.

O yüzden herkesten helallik talep ediyor, göz yaşları içinde işgal altındaki baba evinden ayrıldığımı paylaşıyorum. Allah bizlere yeniden aynı hedefe birlikte yürümeyi nasip etsin."