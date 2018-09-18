Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesindeki topçu ve tank birliğinden bakımı yapılmak üzere Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına gönderilen Leopar tipi tankı taşıyan TIR, Gaziantep-Kilis karayolu Zeynitli kavşağında sağ ön lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada, devrilen tankta bulunan üç asker hafif yaralandı.
Yaralı askerler, sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tank taşıyan askeri araç devrildi: 3 yaralı
DHATürkiye
Gaziantep'te bakım için sınırdan getirilen tankı taşıyan askeri araç devrildi. Kazada 3 asker yaralandı.
Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.