Tanker araçların üzerine devrildi: 7 araç ağır hasarlı!

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ayçiçeği yağı yüklü tanker, araçların üzerine devrildi. Park halindeki 7 araçta hasar oluştu.

M.G.'nin kullnadığı ayçiçeği yağı yüklü tanker, Balıkesir-Bursa kara yolunun Değirmenboğazı piknik alanı mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 7 aracın üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, tanker sürücüsü ile aynı araçtaki diğer kişi yara almadan dışarı çıktı.

7 aracın hasar gördüğü kazada, tankerden herhangi bir sızıntının olmadığı tespit edildi.

Tanker, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.

