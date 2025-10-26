Tanker araçların üzerine devrildi: 7 araç ağır hasarlı!
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde ayçiçeği yağı yüklü tanker, araçların üzerine devrildi. Park halindeki 7 araçta hasar oluştu.
M.G.'nin kullnadığı ayçiçeği yağı yüklü tanker, Balıkesir-Bursa kara yolunun Değirmenboğazı piknik alanı mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 7 aracın üzerine devrildi.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, tanker sürücüsü ile aynı araçtaki diğer kişi yara almadan dışarı çıktı.
7 aracın hasar gördüğü kazada, tankerden herhangi bir sızıntının olmadığı tespit edildi.
Tanker, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından vinç yardımıyla kaldırıldı.
- Etiketler :
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Balıkesir Karesi