Tanker arızası nedeniyle kapanan, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı, arızalanan tanker nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Petrol tankeri, römorkörler eşliğinde yoluna devam etti. Boğaz ise çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı.
Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi.
Boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
Gemi bölgeye sevk edilen römorkörler refakatinde güvenli şekilde seyrini sürdürürken, Boğaz çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı.
