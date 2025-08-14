Tanker arızası nedeniyle kapanan, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı, arızalanan tanker nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Petrol tankeri, römorkörler eşliğinde yoluna devam etti. Boğaz ise çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı.

Tanker arızası nedeniyle kapanan, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Arşiv

Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki Tenacıty Venture isimli ham petrol tankerinde Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

bölgeye sevk edilen römorkörler refakatinde güvenli şekilde seyrini sürdürürken, Boğaz çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...