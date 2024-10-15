Tanker ile minibüs çarpıştı: 11 kişi yaralı

Ortaklar Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan S.A. idaresindeki minibüs, Ortaklar Mahallesi'nde L.G. idaresindeki akaryakıt tankeri ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU DA YARALANDI



Olaya müdahale etmek üzere bölgeye gelen bir polis memuru da M.T. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.