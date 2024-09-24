Tanker ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Diyarbakır'da tankerin kavşakta otomobille çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi, yaralandı. Tanker sürücüsü ifadesi alınması için karakola götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tanker ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

A.A. yönetimindeki tanker, kavşakta Ahmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada kırsal Hantepe Mahallesi'nde imam olarak görev yapan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gittiği öğrenilen Ahmet K. ile otomobildeki eşi Hiranur K., çocukları Hatice ve Eymen K. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI AĞIR

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Tanker sürücüsü A.A. ifadesi için jandarma karakoluna götürülürken,

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