Tankerde başlayan yangın ormana sıçradı
18.12.2025 04:58
Anadolu Ajansı
AA
Pozantı-Tarsus Otoyolu'nda seyir halindeki bir tankerde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, Pozantı-Tarsus Otoyolu Çamalan mevkisinde seyir halindeki tankerde gece yarısı yangın çıktı. Alevler yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın sonucu tanker kullanılamaz hale geldi, bazı ağaçlar kısmen yandı. Yangın nedeniyle duran trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.