Tankerde başlayan yangın ormana sıçradı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Pozantı-Tarsus Otoyolu Çamalan mevkisinde seyir halindeki tankerde gece yarısı yangın çıktı. Alevler yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın sonucu tanker kullanılamaz hale geldi, bazı ağaçlar kısmen yandı. Yangın nedeniyle duran trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.