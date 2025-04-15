Tankere ok gibi saplandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, bir tur minibüsü belediyeye ait sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada biri çocuk 5 turist yaralandı.
Dikmen Mahallesi'nde Belek Turizm Yolu'nda eğlence merkezine giden turistlerin içinde olduğu, Mehmet Deniz’in kullandığı tur minibüsü, refüjde sulama yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tankere arkadan çarptı.
Şoför Deniz'in araçta sıkıştığı kazada, biri çocuk 5 İngiltere uyruklu turist yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralan kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Mehmet Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Olayı duyan Deniz'in yakınları, Kemer'den kaza yerine gelip kurtarma çalışmalarını takip etti. Hastaneye kaldırılan Deniz'in tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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