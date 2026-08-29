Tankerin çarptığı otomobildeki çift hayatını kaybetti

Kaza , İzmir -Ödemiş kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, A.B. (53) yönetimindeki tanker, R.A. idaresindeki Fransa plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil , tankerin önünde bir süre sürüklendi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan N.A. isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada sürücü R.A. ise ağır yaralandı. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tanker şoförü A.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.