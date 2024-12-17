Tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tankerle çarpışıp tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü Özer Karagöz (56), hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 kara yolunun Babaeski-Alpullu kavşağında meydana geldi. Özer Karagöz'ün kullandığı otomobil, aynı yöne giden A.B. yönetimindeki tankere arkadan çarptı. Savrulan otomobil tarlaya devrildi.
İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Özer Karagöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Karagöz'ün cansız bedeni, Babaeski Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, tanker şoförü A.B.'yi gözaltına aldı.
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