Tansu Çiller'den oğluyla ilgili iddialara yanıt

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller'e şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Çiller kadına şiddete tümüyle karşı olduğunu belirterek, "Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem" dedi.

Çiller, algı operasyonuyla, çizilmek istenen bir imaj ve resim olduğunu söyledi.

Tansu Çiller, "Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum. Zaman daima doğrunun yanındadır ve yine öyle olacaktır" diye konuştu.