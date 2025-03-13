Tanyeli entübe edildi

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli, uzun süredir pankreas kanseriyle savaşıyordu.



Birçok kez operasyon geçiren ve en son taburcu olacağını müjdeleyen Tanyeli, paylaşımlarıyla sık sık takipçilerini bilgilendiriyordu.

DUA İSTEMİŞTİ



En son 26 Şubat'ta sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanyeli, yakın zamanda taburcu olacağını açıklamış, sevenlerinden dua istemişti.



Son olarak Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Tanyeli'nin durumunun kötüye giderek entübe edildiği öne sürüldü.