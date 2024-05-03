Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sitesini kopyalayıp kredi kartı bilgilerini çaldılar

İstanbul’da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini kopyalayıp, sahte ilanlar oluşturan ve bu site üzerinden insanların kredi kartlarını kopyalayan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sitesini kopyalayıp kredi kartı bilgilerini çaldılar

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini kopyalayıp yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini kopyalayarak sahte site oluşturulduğunu tespit etti.

Söz konusu sahte siteyi inceleyen ekipler, şüphelilerin bu site üzerinden çok sayıda kişinin kredi kartını kopyaladığını da belirledi.

Siteyi açan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sitesini kopyalayıp kredi kartı bilgilerini çaldılar - 1

Ekipler şüphelilerin kopyaladıkları kartlarla kurumsal bir firmadan cep telefonuyla dijital materyal satın alındığını belirledi.

Şüphelilerin siparişleri için verdiği teslimat adresini de belirleyen ekipler, sözkonusu adrese giderek beklemeye başladı.

Siparişleri almaya gelen 2 şüpheli ve teslimat adresi olarak verilen işyerinin sahibi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 1 milyon lira değerinde 23 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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