Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

Tekirdağ merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu düzenlendi. Muratlı Tapu Müdürlüğü’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kamu görevlisi ve emlakçıların bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tapu müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda, kamu görevlisi ile emlakçılardan oluşan 8 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı Tapu Müdürlüğü’ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Tekirdağ, ve 'da belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda 4 kamu görevlisi ile 4 emlakçı gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 307 şişe kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 cep telefonu, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...