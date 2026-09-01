Tapuda dublörlü vurgunun firarisi yakalandı

İstanbul 'da kıymetli arsa ve gayrimenkulleri sahte belgeler ve dublörler kullanarak ele geçiren şebekeye yönelik soruşturmada aranan firari zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, farklı tarihlerde çeşitli illerde işlediği kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık , Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 25 yıl beş ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'nın Gaziosmanpaşa'da olduğu belirlendi.

ADI TAPUDA DUBLÖR SORUŞTURMASINDA GEÇİYOR

Hakkında dört UYAP aranma kaydı bulunan ve 4 Mart'tan bu yana aranan A.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

A.A.'nın adı, Sarıyer'de yaklaşık 10 milyon lira değerindeki bir arsanın, Isparta'dan çıkarıldığı belirlenen sahte vekaletname ile 1 milyon 600 bin liraya satışına ilişkin soruşturmada geçtiği belirlendi.