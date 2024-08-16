Tapuda rüşvet operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde maddi menfaat karşılığında usulsüz işlem yapıldığı iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.

Tapuda rüşvet operasyonu: 17 gözaltı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Başakşehir  Müdürlüğü'nde rüşvet karşılığında işlem yapıldığı yönündeki iddialar üzerine teknik takip uygulamalı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Tapu Müdürlüğünde maddi menfaat karşılığında usulsüz tapu işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.

Tapu Müdürlüğü görevlilerinin arşivden usulsüz evrak temin ettiği, suç eylemlerinde iş takipçiliği yapan emlakçıların parayı, müdürlükteki güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı tespit edildi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin suça konu usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı.

merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli olan iki tapu müdürü, iki tapu müdür yardımcısı ve iki tapu memurunun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin pazartesi günü Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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