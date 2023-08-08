“Tapulu arazim” dedi, mahalle girişini trafiğe kapattı

Hendek ilçesine bağlı Güldibi Mahallesi’nde yaşayan Metin Suyer isimli kişinin sahibi olduğu, bin 950 metrekare tapulu arazinin bir kısmı, mahalleye giriş yolu yapılmak için karayolları ekipleri tarafından asfaltlanarak trafiğe açıldı.



Mahallenin eski giriş yolunun kapatılarak, yeni yolun arsasından geçtiğini anlatan Suyer ise yetkililerden cevap alamayınca önce mahallenin eski yolunu kepçe yardımıyla açtırdı, daha sonrasında da asfalt yolu kazdırarak trafiğe kapattı.



Mahallenin eski yolunu açtırıp asfalt yolu kapattıran Suyer, “Bu durum için Ankara’ya kadar gittik ama bizi İstanbul’a yönlendirdiler. İstanbul ile iletişime geçtiğimiz zaman ise bize yetkili göndereceklerini, keşif yaptıracaklarını ve ona göre bizimle iletişim kuracaklarını söylediler ama ne arayan var ne soran var.” diye konuştu.

“Bundan sonra Karayolları kendi planını yapsın. Ben 25 yıldır mağdurum. Bil fiil benim arazim işgal altında.” diyen Suyer, “Ben buraya yaklaşık 10 köy evi kuracağım. Belki çocuklarımdan biri oturacak belki ben de otururum.” ifadelerini kullandı.



Bölgeye gelen mahalle muhtarı Kazım Taşkın ise, “Normalde bu durum mahkemeye verildiği halde bu adam burayı benimsemeye çalışıyor. Bina yapacağını söyleyerek, bizi zor durumda bırakıyor. Beni de geçenlerde tehdit etti. Bundan sonra onunla ben muhatapta olmuyorum. Kendi başına burada bir şeyler yapıyor.” dedi.