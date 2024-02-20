Taraftar midibüsü TIR'la çarpıştı: Yaralılar var

Trabzon'da Çaykaraspor taraftarlarının içinde bulunduğu midibüsün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Taraftar midibüsü TIR'la çarpıştı: Yaralılar var

'da, yolcularını amatör lig maçına götürürken TIR'a arkadan çarpan midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çaykaraspor ile Kalkınma FK maçını izlemeye giden Çaykaraspor taraftarlarını taşıyan Kerim Tosun yönetimindeki midibüs, Karadeniz Sahil Yolu Forum Kavşağı mevkisinde aynı yönde giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Taraftar midibüsü TIR'la çarpıştı: Yaralılar var - 1

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsün sürücüsü ile 5 taraftar yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Tosun, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Taraftar midibüsü TIR'la çarpıştı: Yaralılar var - 2

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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