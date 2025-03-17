Taraftarlar döner bıçakları ve satırlarla birbirine girdi

Karşılaşmayı takip eden siyah beyazlı taraftarlar arasında tartışma çıktı. Pankart meselesinden kaynaklı olduğu iddia edilen tartışma, döner bıçaklı ve satırlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine stadyuma çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.



Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı. Çağrılan sağlık ekibi, hafif yaralanan bazı taraftarlara olay yerinde müdahale etti.



Çevik kuvvet ekipleri ise ele geçirilen suç aletleriyle birlikte iki kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.