Tarçın için velayet davası

İzmir'de bir kadın eski erkek karşına yönelik 'köpek velayeti' mücadelesi başlattı.

2013 yılında yavru köpek sahiplenen Selma Karul, Golden melezi erkek köpeğe 'Tarçın' adı verdi. Erkek arkadaşı Oktay O., köpeğin aşı kartı ve pasaportuna kendi ismini yazdırdı.

Selma Karul ve Oktay O., geçen yıl yaşadıkları tartışma sonucu ayrıldı. Karul, iddiaya göre, ertesi gün 'Tarçın'ı almaya gitti. Ancak Oktay O., köpeği vermedi.



MALIN İADESİ DAVASI

Karul, 'Tarçın'ı alabilmek için İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'malın iadesi' talebiyle dava açtı.



Köpeğin kendisine ait olduğunu savunan Selma Karul, "'Tarçın' benim her an hayatımdaydı. Gittiğim kafe, restoran veya tatilde her an birlikteydik. Hastalık gibi mecburi durumlar dışında onu hiç yalnız bırakmadım. Onun kokusuyla uyuyorum. İnsan evladını bırakabilir mi? 'Tarçın' benim ciğerim, can parçam. Onunla yatıp, onunla kalkıyorum" dedi.

"HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATMAK ZORUNDA KALDIM"

Ayrıldıkları ilk süreçte Oktay O. ile 'Tarçın' için ortak noktada buluşmaya çalıştığını ancak karşı tarafın uzlaşmadığını belirten Karul, "'Tarçın'ı onun da sevdiğini bildiğim için karşı tarafla uzlaşmaya çalıştım hatta ona 'Biraz seninle biraz da benimle yaşasın' teklifinde bulundum. Bu teklifimi kabul etmedi. 'Uzlaştırma bürolarına gidip resmiyet kazandıralım' dedim, istemedi." dedi.

Kendisini çıkmaza soktuğunu ifade eden Karul, "O, köpek değil benim evladım, canım. Adalete güveniyorum. Mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

"VELAYET DAVASI"

'Tarçın'ın iadesi için dava açtıklarını belirten avukat Senem Demirel Acar da "Davamızın konusuna köpeğimizin 'velayet davası' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Kanunumuzda köpeğe yönelik velayet hakkı olmadığı için biz bunu borçlar kanununa göre malın iadesi olarak açtık" olarak değerlendirme yapan Acar, "Karşı taraf, köpeğin kayıtlarının kendi üzerine olduğu için talebi reddediyor. Biz de asliye hukuk mahkemesinde köpeğin iadesi için dava açtık." dedi.



"KÖPEĞİM BENİMLE UYUR, BENİ ÇOK SEVER"

Hakkında açılan dava ile ilgili konuşan Oktay O., 'Tarçın'ın kendi köpeği olduğunu iddia etti.

Olaya ilişkin konuşan Oktay O., "Selma hanımı eskiden beri tanırım. 2013 yılında oğlu yavru bir köpek getirdi, sahiplendim. Adına 'Tarçın' ismini verdim. Yavrum gibi sevdiğim köpeğim benimle uyur, beni çok sever. Aylık 1000 TL masrafı var." dedi.

Öte yandan ayak bileğini kırdığı süre zarfında köpek ile Selma Karul'un ilgilendiğini de söyleyen Oktay O., "Çok sevdiğim yavrumu benden istemesine şaşırdım. Birlikte yaşadığımız zaman o da tarçını çok sevdi. Ancak 'Tarçın' benim köpeğim. Mahkemenin de bu yönde karar verip, köpeği bana vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.