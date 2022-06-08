Eski siyasetçi, Araştırmacı ve Yazar Tarhan Erdem hayatını kaybetti. 89 yaşında vefat eden Tarhan Erdem bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu.

TARHAN ERDEM KİMDİR?



Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Eski CHP genel sekreteri Araştırmacı-Yazar Tarhan Erdem, Konda Araştırma Şirketi’nin kurucusuydu.

CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştı. 1977 yılında ise kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem’in cenazesi İstanbul’da toprağa verilecek.