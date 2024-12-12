Tarih belli oldu: İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısını yakın zaman içinde yapacak.

2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenmişti. Kamu çalışanları ek ödemelerin 2. taksit ödemesi için aralık ayı işaret edilmişti.



ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU

Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı, 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.



İLAVE TEDİYE NEDİR?



Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.